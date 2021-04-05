السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع مجلس المنطقة الثلاثاء



عرعر 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الثلاثاء القادم، الجلسة الأولى لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام المالي 1442 / 1443 عبر الاتصال المرئي.

ويستعرض خلال الجلسة الخطة الإستراتيجية للمنطقة، كذلك الخطة الإستراتيجية لمدينة عرعر ، التي أعدتها وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتخطيط المدن، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

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