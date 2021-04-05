

الطائف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واس

كرّم معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، في ختام مهرجان الورد الطائفي في دورته السادسة عشرة أمس الأحد، مصور مكتب واس بمحافظة الطائف فيصل الشيباني، الذي حاز على الجائزة الثانية لأفضل صورة فوتوغرافية خلال المهرجان.

وكانت المشاركة بين 50 مصورًا شاركوا في مسابقة مهرجان الورد الطائفي الـ 16 "ورد الطائف يجمعنا"، التي أقيمت بعنوان :"ورد الطائف بعدستي".

// انتهى //

00:10ت م

0003





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" تحصد ثاني أفضل صورة بمهرجان الورد الطائفي الـ 16 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.