السعودية اليوم / الجزائر تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 98 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3105 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 81896.

// انتهى //

23:56ت م

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الجزائر 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 98 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 3 وفيات, خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 117622.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 3105 , فيما وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 81896.// انتهى //23:56ت م0245

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