السعودية اليوم / المكسيك تسجل 1263 إصابة جديدة



مكسيكو سيتي 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس

سجلت المكسيك 1263 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,250,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 204147.

// انتهى //

23:22ت م

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مكسيكو سيتي 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسسجلت المكسيك 1263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 136 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,250,458، فيما بلغت حصيلة الوفيات 204147.// انتهى //23:22ت م0239

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