السعودية | 12 مبادرة صحية قيمتها مليار ريال استفاد منها 810 آلاف خلال 2020

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استعرض مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي أمس الأحد، برئاسة معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أبرز إنجازاته خلال العام 2020، خلال الاجتماع الثاني للمجلس، التي شملت مساهمته الفاعلة في مكافحة جائحة كورونا من خلال تقديم 12 مبادرة صحية وطنية، استفاد منها أكثر من 810 آلاف مستفيد في مختلف مناطق المملكة، حيث بلغت قيمتها الاقتصادية مليار ريال تقريباً ما بين تبرعات نقدية وعينية ، إضافةً إلى دعم وتمكين الجمعيات الصحية الأهلية بأكثر من 33 مليون ريال لتنفيذ 6 مبادرات صحية مجتمعية على مستوى المملكة.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على نتائج المشاركات المجتمعية التي عقدها الصندوق مع رجال الأعمال، والتي بلغت قيمتها 35 مليون ريال سعودي، لتنفيذ 6 شراكات مجتمعية.

واعتمد مجلس الصندوق عددًا من القرارات أبرزها اختيار معالي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتكليف الدكتور إبراهيم بن سليمان الحيدري رئيساً تنفيذياً للصندوق، وتعيين مراجع خارجي لجميع أعمال الصندوق، بالإضافة إلى تكليف رؤساء وأعضاء اللجان الدائمة، شملت اللجنة الشرعية ، واللجنة التنفيذية، ولجنة المراجعة ، ولجنة الاستثمار.

وتدشن معالي الدكتور توفيق الربيعة أحد أهم مبادرات الصندوق وهي ( منصة شفاء للعلاج الخيري)، التي تُعد منصة إلكترونية تعمل بمنهجية التمويل الجماعي لعلاج المرضى المحتاجين من الزائرين والمنقطعين ممن ليس لديهم تأمين طبي، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الصحية الأهلية في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن صندوق الوقف الصحي تأسس بموجب موافقة مجلس الوزراء بهدف تشجيع فعل الخير وبذل المساهمات التطوعية في مجال الصحة، وإشراك المجتمع في تحقيق تنمية صحية مستدامة.