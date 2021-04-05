- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم رفع 70 سيارة تالفة و10 أطنان نفايات في خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رفع 70 سيارة تالفة و10 أطنان نفايات في خميس مشيط
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط
أوضح رئيس بلدية خميس مشيط، محمد بن ناجم الحويطي، بأن البلدية ممثلة بوكالة الخدمات عملت خلال الأسبوع الماضي على تنظيف عدد من العبارات والمناهيل بلغت ما يقارب 32 موقعًا.
وأكد أن ذلك بالإضافة إلى تفعيل مبادرة إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وذلك بوضع خطة عمل مستمرة بمشاركة بعض الجهات الأمنية الأخرى لرفع السيارات التالفة والمهملة من الساحات العامة والشوارع والميادين، حيث تم رفع أكثر من سبعين سيارة تالفة ومهملة.
جهود بلدية خميس مشيط:
كما بين الحويطي بأن إدارة النظافة العامة رفعت خلال الأسبوع الماضي كميات كبيرة من النفايات بلغت نحو 10400 طن تمثلت في النفايات العضوية والنفايات المتنوعة توزعت ما بين تفريغ ونقل النفايات المنزلية المتنوعة من كل المناطق السكنية والمراكز والقرى التابعة لها، وقد بلغت أطوال الكنس الآلي ما يقارب 129 كم يوميًّا والكنس اليدوي ما يقارب 40 كم يوميًّا.
شارك الخبر
شارك الخبر