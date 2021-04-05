رفع 70 سيارة تالفة و10 أطنان نفايات في خميس مشيط

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - خميس مشيط

أوضح رئيس بلدية خميس مشيط، محمد بن ناجم الحويطي، بأن البلدية ممثلة بوكالة الخدمات عملت خلال الأسبوع الماضي على تنظيف عدد من العبارات والمناهيل بلغت ما يقارب 32 موقعًا.

وأكد أن ذلك بالإضافة إلى تفعيل مبادرة إزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري وذلك بوضع خطة عمل مستمرة بمشاركة بعض الجهات الأمنية الأخرى لرفع السيارات التالفة والمهملة من الساحات العامة والشوارع والميادين، حيث تم رفع أكثر من سبعين سيارة تالفة ومهملة.