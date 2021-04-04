عدد متلقي لقاحات كورونا في المملكة يتجاوز 5 ملايين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

تجاوز عدد متلقي لقاحات كورونا في المملكة 5 ملايين شخص بحسب موقع الإحصاءات العالمي الخاص بتوزيع اللقاحات على مستوى العالم.

لقاحات كورونا في السعودية

والمعروف أن المملكة قد اعتمدت لقاحين هما لقاح فايزر بيونتك ولقاح أسترازينكا، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وذلك بعد التأكيد من فعالية ومأمونية اللقاحين.

وجددت وزارة الصحة التأكيد أكثر من مرة على أن اللقاحين آمنان وفعالان بدرجة كبيرة، وأن كل من حصل على لقاح كورونا في المملكة لم يصب بأي أعراض جانبية غير متوقعة.

وتتواصل عملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي للمواطنين والمقيمين بالمجان.

التوسع في مراكز لقاح كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة؛ وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة، وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا (كوفيد 19) وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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