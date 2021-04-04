الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-04

فيديو.. متحدث الصحة : لا نريد أن نختبر أية مآسي.. الأمور لا تزال بأيدينا

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث الصحة في مقطع فيديو: “كلمة من القلب لكم جميعًا.. لا نريد أن نختبر أية مآسي أو ارتفاعات في حالات كورونا الجديدة.. الأمور لا تزال بأيدينا”.

وتابع العبدالعالي: “الله الله نوصيكم بأنفسكم”.

حالات كورونا الجديدة:

وكانت وزارة الصحة كشفت الأحد عن تعافي (504) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (379816) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًّا في المملكة إلى (6169) حالة، من بينها (782) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

أشهر الأسئلة حول لقاح كورونا:

كما أصدرت وزارة الصحة دليلًا يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بـ لقاح كورونا، حيث نُشر عبر حساب الوزارة في (تويتر) ومنصتها التوعوية عش بصحة.

ويحوي الدليل عددًا من الموضوعات، من أبرزها” أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة- الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح- النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده- الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها- موانع التطعيم للقاح”، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا.

ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf .

التوسع في مراكز لقاح كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة؛ وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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