شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان من النفايات و70 سيارة تالفة في خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قامت بلدية خميس مشيط، ممثلة بوكالة الخدمات، بتنظيف عبارات ومناهيل 32 موقعاً بالإضافة إلى تفعيل مبادرة إزالة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري وذلك بوضع خطة عمل مستمرة بمشاركة بعض الجهات الأمنية، لرفع السيارات التالفة والمهملة من الساحات العامة والشوارع والميادين والتي بلغت أكثر من 70 سيارة تالفة ومهملة.

وذكر رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد الحويطي أن إدارة النظافة العامة رفعت خلال الأسبوع الماضي كميات كبيرة من النفايات بلغت نحو 10400 طن، وتمثلت في النفايات العضوية، والنفايات المتنوعة، والتي توزعت ما بين تفريغ ونقل النفايات المنزلية المتنوعة من كل المناطق السكنية والمراكز والقرى التابعة لها، فيما بلغت أطوال الكنس الآلي نحو 129كم يومياً والكنس اليدوي نحو 40 كم يومياً.