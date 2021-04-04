شكرا لقرائتكم خبر عن هل هناك علاقة بين الجلطات ولقاحات كورونا؟ الصحة تجيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت وزارة الصحة أنه لا وجود لأي ارتباط بين لقاحات كورونا والجلطات وتخثر الدم.وأوضحت الوزارة في الدليل الذي أصدرته للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا أن البيانات الموثقة بعد إعطاء ملايين الجرعات من اللقاحات حول العالم تشير إلى عدم وجود أي ارتباط بين الجلطات وتخثر الدم ولقاحات كوفيد.

يذكر أن الوزارة أصدرت دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا، إذ نُشر عبر حساب الوزارة في «تويتر» ومنصتها التوعوية «عش بصحة». ويحوي الدليل عددا من الموضوعات من أبرزها «أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة - الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح - النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده - الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها - موانع التطعيم للقاح»، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا.

ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf.