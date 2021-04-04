جائزة الأميرة صيتة تعلن عن مبادرة لدعم «السعودية الخضراء»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس أمناء الجائزة المهندس أحمد الراجحي، في الرياض أمس، الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في دورتها الثامنة للعام 2020.

وأعلنت جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز خلال الحفل عن مبادراتها الداعمة (معا لدعم السعودية الخضراء)، التي تستهدف المناطق النائية والأسر المحتاجة والعمل على التطوير والتدريب والدعم وفق برامج بيئية نوعية على مدار عام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

روافد التنمية الوطنية

ونوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي بالإنجازات التنموية المتقدمة التي حققتها المملكة في مختف المجالات ومن ضمنها المجالات الاجتماعية، حيث يعد العمل الاجتماعي رافدا أساسيا من روافد التنمية الوطنية، وأصبح علامة فارقة في رقي الشعوب وحضارتها، وكان وما زال يحظى باهتمام القيادة، مؤكدا أن جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي مثال لهذا الدعم الذي يهدف لترسيخ مفهوم العمل الاجتماعي والارتقاء به وتكريم رواده عبر جائزة متخصصة، ودائما ما تكون حاضرة في المشهد الاجتماعي لتضع بصمتها الإيجابية، وتؤكد دورها الرائد ووقوفها ومساندتها التامة مع توجهات ومستهدفات الوطن في العمل التنموي والاجتماعي.

جودة حياة المواطن

فيما أوضح الأمين العام للجائزة الدكتور فهد المغلوث أن الجائزة تقدم لها 404 مرشحين من الجهات الحكومية والأفراد لجميع فروع الجائزة الخمسة، انتقل منهم لمرحلة التقييم 37 مرشحا، ومن ثم وصل منهم لمرحلة التحكيم النهائية 17 مرشحا، وبعد القرار النهائي وتطبيق معايير الجائزة والزيارات الميدانية لمواقع المرشحين من قبل لجان التحكيم، استقر الرأي على 7 فائزين.

وأضاف «استشعارا من الجائزة بأهمية دورها الوطني والإنساني ومسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن، وتماشيا مع توجهات الدولة ومبادراتها النوعية لتعزيز جودة حياة المواطن، ودعما لمبادرة ولي العهد (السعودية الخضراء)، التي ستنطلق قريبا فإنه يسر جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز أن تعلن عن مبادراتها الداعمة (معا لدعم السعودية الخضراء)، التي تستهدف المناطق النائية والأسر المحتاجة والعمل على التطوير والتدريب والدعم وفق برامج بيئية نوعية على مدار عام بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».

تكريم الفائزينوكانت أمانة الجائزة أعلنت عن أسماء الفائزين في دورتها الحالية للعام 2020، حيث فاز في فرع التميز في الإنجاز الوطني مناصفة وزارة التعليم عن برنامج «منصة مدرستي»، ووزارة الصحة عن برنامج «التطوع الصحي في وزارة الصحة»، وفاز في فرع التميز في الوقف الإسلامي الهيئة العامة للأوقاف عن وقف «أوقاف الهيئة العامة للأوقاف»، وفاز في فرع التميز في برامج العمل الاجتماعي المجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة عن مبادرة «مبادرة خير المدينة»، وفاز في فرع التميز لرواد العمل الاجتماعي الشيخ عبدالله إبراهيم السبيعي.

وفاز في فرع المسؤولية الاجتماعية الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن مبادرة «برامج مجتمعية نفذت خلال جائحة كورونا»، وشركة صدارة للكيميائيات عن مبادرة «دعم وزارة الصحة والقطاع الصحي لمساندة جهود المملكة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19».