ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»

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وثمن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان الرعاية الكريمة من ولي العهد لهذا الحدث الثقافي الذي يُكرَّم فيه مبدعو الثقافة في المملكة من الرواد والشباب.
وأكد أن الرعاية الكريمة تعد التتويج الأكبر لمثقفي ومثقفات الوطن، ودلالة على ما تحظى به الثقافة من تقدير واهتمام ورعاية من القيادة، في ظل رؤية المملكة 2030 التي أعلت من قيمة الثقافة ومنحتها مكانتها الرفيعة بوصفها من مقومات جودة الحياة، ومن العناصر الرئيسة المكونة للهوية الوطنية.
ويشهد الحفل الختامي لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» تكريم الفائزين بجوائز المبادرة التي تغطي مختلف مسارات النشاط الثقافي في المملكة، وهي 14 جائزة ثقافية «شخصية العام الثقافية»، وجائزة «الثقافة للشباب»، وجائزة المؤسسات الثقافية، وجائزة الأفلام، وجائزة الأزياء، وجائزة الموسيقى، وجائزة التراث الوطني، وجائزة الأدب، وجائزة المسرح والفنون الأدائية، وجائزة الفنون البصرية، وجائزة فنون العمارة والتصميم، وجائزة فنون الطهي، وجائزة النشر، وجائزة الترجمة.
ويأتي حفل توزيع الجوائز بعد رحلة قطعتها مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» منذ بدء نشاطها في يونيو 2020، والتي استقبلت خلالها ترشيحات بلغت نحو 15 ألف ترشيح من عموم المجتمع الثقافي عبر المنصة الالكترونية المتخصصة https://culturalawards.moc.gov.sa، قبل أن تبدأ عملية الفرز خلال شهر أكتوبر من ذات العام، ثم التصفية في نوفمبر، وعمليات التقييم والتحكيم في ديسمبر الماضي.
وتوزعت الترشيحات على فروع المبادرة وتخصصاتها المختلفة التي شملت قطاعات: الأفلام، الأزياء، الموسيقى، التراث الوطني، الأدب، المسرح والفنون الأدائية، الفنون البصرية، فنون العمارة والتصميم، فنون الطهي، النشر، الترجمة، إلى جانب جائزة مخصصة للمؤسسات الثقافية.
وتهدف وزارة الثقافة من تنظيمها لمبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية» ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية المملكة 2030، إلى توفير مسارات تكريمية ثابتة للمنجز الثقافي في المملكة، والاحتفاء بإنجازات صناع الإبداع السعوديين سواء الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات في القطاعات الثقافية كافة، وذلك انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية التكريم في دفع عجلة الإنتاج الثقافي المحلي، والارتقاء به إلى مستويات أعلى من الجودة والإتقان، مع ما يتضمنه ذلك من إيجاد أجواء ثقافية تنافسية تسهم في إثراء المحتوى الثقافي وتنوعه.
14 جائزة ثقافية:
- شخصية العام الثقافية
- جائزة الثقافة للشباب
- جائزة المؤسسات الثقافية
- جائزة الأفلام
- جائزة الأزياء
- جائزة الموسيقى
- جائزة الأدب
- جائزة التراث الوطني
- جائزة المسرح والفنون الأدائية
- جائزة الفنون البصرية
- جائزة فنون العمارة والتصميم
- جائزة النشر
- جائزة فنون الطهي
- جائزة الترجمة
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