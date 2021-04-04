شكرا لقرائتكم خبر حالات كورونا تغلق 7 مساجد موقتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ثبوت 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس 7 مساجد موقتا في منطقتين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 56 يوما 461 مسجدا تم فتح 441 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر أمس، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة رصد فيه حالة واحدة.

وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدا أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وحذرت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخي في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سببا في إيذاء المصلين.