حالات كورونا تغلق 7 مساجد موقتا

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وأوضحت الوزارة في تقرير صادر أمس، أن المساجد المغلقة ستة مساجد في منطقة القصيم تم رصد ست حالات إصابة بها، ومسجد بمنطقة مكة رصد فيه حالة واحدة.
وأشارت إلى إعادة فتح 11 مسجدا أربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة الجوف، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.
وحذرت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد من التهاون والتراخي في تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والتي قد تكون سببا في إيذاء المصلين.
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