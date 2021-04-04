27,083 مخالفة للتدابير الوقائية من كورونا خلال أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 27083 مخالفة، وذلك للمدة من 15 / 8 / 1442هـ حتى 21 / 8 / 1442هـ.وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ8838، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ5944، ثم المنطقة الشرقية بـ3694. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.



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