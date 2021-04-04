شكرا لقرائتكم خبر آلية جديدة لاختيار عمداء الكليات بجامعة الأمير سطام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الدكتور عبدالعزيز الحامد أمس آلية جديدة لاختيار عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة، بهدف تطوير العمل الإداري في الجامعة، وإتاحة الفرصة لأعضاء هيئة التدريس الأكثر كفاءة وتأهيلا لتولي المناصب القيادية ‏في الجامعة وفروعها. وتم استحداث ‏لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد والعمادات المساندة، التي تختص بوضع إطار عام للشروط المطلوبة وتحديد عناصر المفاضلة بين المتقدمين، وحصر العمادات الشاغرة ‏والإعلان لعموم أعضاء هيئة التدريس لتقديم طلباتهم للترشح. وتأتي هذه الإجراءات سعيا من جامعة الأمير سطام لتمكين القيادات وتوسيع دائرة الاختيار والترشح.

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