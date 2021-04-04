ضبط كميات من الحطب المحلي في المدينة المنورة والباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت دوريات الحماية في المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كميات من الحطب المحلي في منطقتي المدينة المنورة والباحة، حيث رصدت دوريات الحماية في منطقة المدينة المنورة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، شاحنة محملة بحطب سمر محلي، كما ضبطت دوريات المركز في منطقة الباحة كمية من الحطب المحلي وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

ويتولى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي تطبيق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين لنظام البيئة، التي تنص على معاقبة المخالفين لنظام البيئة بغرامات مالية، مشيرا إلى أن الحطب يقاس بالمتر (الطول في العرض في الارتفاع)، وتبلغ قيمة غرامة المتر (5 آلاف) ريال للمرة الأولى، و(10 آلاف) ريال للمرة الثانية و(16 ألف) ريال للمرة الثالثة، كما تنص اللائحة على أن عقوبة مخالفات قطع الأشجار البرية المحلية للمرة الثانية خلال عام من المخالفة الأولى قد تصل إلى غرامة قدرها 30 مليون ريال، والسجن 10 سنوات، أو معاقبة المخالف بإحدى العقوبتين.

وتسري اللائحة على جميع الأشخاص في المملكة، وتهدف إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي فيما يتعلق بالحطب والفحم، من تنظيم الاستيراد والنقل والتخزين والبيع، وإقرار القواعد والضوابط المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص والتصاريح، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ اللائحة، إضافة إلى التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.

وأهاب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بجميع المواطنين والمقيمين التعاون في منع قطع الأشجار البرية المحلية والعمل معه تحت شعار «ازرع ولا تقطع».

يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر يعمل على تطوير المتنزهات الوطنية وإدارتها، وتنمية وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في الغابات والمراعي، وحماية الأنواع النباتية المحلية والمهددة، وإكثارها، ومكافحة التصحر، إضافة إلى إجراء الدراسات ودعم الأبحاث المرتبطة بالغطاء النباتي، إضافة إلى إصدار وتجديد التصاريح، والتفتيش وضبط المخالفات، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة فيما يخص إنفاذ لائحة الاحتطاب وتطبيق الضوابط الخاصة بها.

الهدف من حملات دوريات الحماية:

