شكرا لقرائتكم خبر إغلاق سوق عشوائية مخالفة تديرها عمالة وافدة بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية لإيجاد بيئة آمنة للمتسوقين وتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية، نفذت أمانة العاصمة المقدسة وبمساندة الجهات الأمنية وإدارة النظافة العامة 237 جولة رقابية في نطاق العزيزية.

وأسفرت الجولات الرقابية الميدانية عن إغلاق سوق عشوائية مخالفة بمنطقة ملكان تديره عمالة وافدة مخالفة ورفع 3 أطنان من المخلفات وإزالة مباسط عشوائية وغير نظامية، كما أغلقت لفرق الرقابية 5 أحواش مخالفة تعمل بدون تراخيص نظامية، ورفع 400 طن من المخلفات من مستودع لبيع الحديد والخردوات الصلبة مخالف، إضافة إلى مصادرة 687 كجم من الخضراوات والفواكه مجهولة المصدر تم تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

وفي سياق متصل؛ أسفرت جهود جولات أمانة العاصمة المقدسة عن إغلاق معمل جبس بورد مخالف وذلك ضمن نطاق الشوقية الفرعية، حيث تم ضبط معمل لجبس بورد يعمل بدون ترخيص وبشكل مخالف للأنظمة، حيث تم إشعار مسؤول الموقع بالمراجعة، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابية ضمن نطاق البلديات وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الالكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.