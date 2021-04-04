شكرا لقرائتكم خبر ازدحام العمالة والباعة والمتسوقين يغلق سوقا شعبيا في تاريخية جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة جدة أحد الأسواق الشعبية في نطاق بلدية جدة التاريخية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للتأكد من امتثال المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية.

وأوضح رئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي ملا أن الفرق الرقابية تابعت مهامها في مراقبة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية بنطاق بلدية جدة التاريخية، حيث رصدت حالات ازدحام للعمالة والباعة والمتسوقين في السوق الشعبي، وعدم الالتزام بتطبيق مسافات التباعد، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه الموقع بالإغلاق.

إلى ذلك أغلقت الفرق الميدانية لأمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 154 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الاحترازية، وذلك خلال 6437 جولة رقابية على المنشآت التجارية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 273 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، إلى جانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق «توكلنا» وغير ذلك من مخالفات التدابير والاشتراطات البلدية.

من جهة ثانية أعلنت أمانة جدة استمرار إيقاف البسطات الرمضانية خلال رمضان المبارك للعام الحالي احترازيا، وذلك في إطار جهودها لمتابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أكدت استمرار تكثيف الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية ومباشرة رصد البسطات المخالفة وإزالتها، إلى جانب تواصل أعمال الرقابة على المنشآت التجارية لرفع مستوى الامتثال للإرشادات الاحترازية والاشتراطات البلدية، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الوقائية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.