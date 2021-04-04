165 درسا علميا و6 مسابقات لخدمة ضيوف الرحمن بالحرم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضمنت الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم رمضان المبارك العديد من البرامج والخدمات الرامية إلى إثراء التجربة الدينية والثقافية لقاصدي المسجد الحرام. وتستهدف الرئاسة في خطتها لموسم رمضان إقامة 165 درسا علميا ومحاضرة ثقافية يقدمها كوكبة من كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد الحرام تبث عبر منصة منارة الحرمين على الهواء مباشرة بخمس لغات و10 دورات علمية و 6 مسابقات علمية ثقافية وأكثر من 350ساعة إثرائية إضافة إلى استكمال البرامج والخدمات والمبادرات الإنسانية التي تستهدفها حملة (خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا) في موسمها الخامس، ومواصلة استقبال الزائرين في معرض الحرمين الشريفين ومعرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام، ومكتبة الحرم المكي الشريف من الـ12مساء حتى الثانية صباحا وسط تأكيد على أهمية إبراز تطبيق (توكلنا) والالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامة الجميع.



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