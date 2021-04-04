3600 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالباحة

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ونفذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة 3685 جولة رقابية على المنشآت التجارية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة كافة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها، كما تضمنت الجولات الرقابية إصدار وتحرير 82 مخالفة للتدابير الاحترازية.
وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشددا على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات كافة من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.
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