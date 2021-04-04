شكرا لقرائتكم خبر معتمرو 35 دولة يستفيدون من تطبيق «تنقل» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استفاد 66.367 معتمرا وزائرا ينتمون لـ35 دولة من تطبيق «تنقل» لقاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى عدد من الخدمات التني قدمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام فهد المالكي أن تطبيق «تنقل» يمكن من خلاله الاستفادة من العربات العادية والكهربائية لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم خدمة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم، مما يحقق التباعد الآمن بين قاصدي بيت الله من المعتمرين.

وأضاف أنه تقدم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة مجانا، مشيرا إلى تجهيز ثلاث نقاط توزيع العربات في مداخل المسجد الحرام عبر نقاط التوزيع التي وضعت بها ملصقات لضمان تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم عند طلب الخدمة، وتم تعقيم جميع العربات، والتأكد من تطبيقات الإجراءات الاحترازية.

وأفاد بأنه جرى تخصيص دور الميزانين بالدور الأول للطواف والسعي بها، ويمكن الوصول إليها من ثلاثة مداخل للمسجد الحرام، وهي مدخل الشبيكة عبر جسر الشبيكة (باب 64)، ومدخل جسر أجياد، مدخل سلم الأرقم، ومدخل المروة (فوق سطح دورات القشاشية)، مبينا أن خدمة دافعي العربات المصرحين موقفة حاليا، مبينا أنه يعمل على ذلك أكثر من 180 موظفا من مشرفين وفنيين وإداريين.

خدمات يقدمها« تنقل»







طواف فقط لعمرة كاملة



سعي فقط



خدمة السائق مجانية



شراء التذاكر



الحجز المسبق



العربات والمستفيدون