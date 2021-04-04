شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: التجمعات أسهمت في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن الأرقام التي رصدتها الوزارة حاليا المتعلقة بحالات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هي المستويات نفسها التي كانت ترصدها «الصحة» في منتصف أبريل من العام الماضي 2020.

وقال العبد العالي «ارتفعت الأعداد من بداية هذا العام، من شهر يناير 2021 وحتى الآن، من مستوياتها التي كانت الأدنى في مراحل مواجهة هذه الجائحة لتعود الآن وتسجل أرقاما مرتفعة مقارنة بما كنا عليه قبل ثلاثة أشهر تقريبا»، مؤكدا أن التجمعات والسلوك الخاطئ الموجود حاليا مؤلم ومؤسف جدا في جميع المواقع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب.

من جانبه أبان المقدم طلال الشلهوب بأنهم «لا حظوا - ببالغ الأسف - ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات المنحنى الوبائي لم نصل له منذ سبعة أشهر، ويعود ذلك بسبب تراخي البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية».

وأكد على استمرار الجهات الأمنية في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ومخالفي لائحة الحد من التجمعات ومخالفة عدم لبس الكمامة وضبط التجمعات المخالفة في جميع مناطق المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين أو بالسجن والغرامة معا.

كما سيعاقب كل من بث إشاعة حيال جائحة كورونا عبر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع أو حرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بالسجن والغرامة معا.