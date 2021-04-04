التحذير من 12 منتج ألعاب مكياج للأطفال

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وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من مادتي الأنتيمون والزرنيخ قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.
ويحمل المنتج الأول اسم «Fashion frozen make up kit»، فيما يحمل المنتج الثاني اسم Weisida fashion girl beautiful makeup sit” «أما المنتج الثالث يحمل اسم» Weisida make-up set fashion girl»، فيما يأتي المنتج الرابع باسم»Disney princess toy cosmetic make-up set» ورقم تشغيله (15062011012).
كما حذرت (الغذاء والدواء) من منتجات ألعاب المكياج الأخرى وهي «DIY Creative make up fashion tips cosmetics « و» Beauty fashion make-up set» و»Diverse frozen fever make-up set»و « LOL SURPRISE O.M.G make up kit» و»Littles princess make up set» و»Weisida fashion girl beautiful make-up set» و « Chez Ninio my beauty world beauty angle « و»Fashion gire make up set».
وأوضحت الهيئة أن التعرض لتراكيز عالية من مادة الأنتيمون، لفترات طويلة قد يتسبب في تهيج وتحسس العين والمنطقة المحيطة بها وتهيج الرئتين، كما أن التعرض لفترات طويلة من معدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمه في الجلد والشعر والأظافر.
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