وزير الداخلية: التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة أحبط تهريب المخدرات للمملكة

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وأشار إلى أن التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية أثمر عن إحباط تهريب هذه السموم.
وقال وزير الداخلية في تغريدة على حسابه بتويتر: إن تصدي الجهات الأمنية وشركائها للمخدرات بحزم، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظا على شبابنا.
وأضاف «أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكون حصنا منيعا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه».
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