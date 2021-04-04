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وزير الداخلية: التنسيق المستمر مع الدول الشقيقة أحبط تهريب المخدرات للمملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود أن الجهات المختصة تمكنت خلال 3 أشهر فقط من ضبط وإحباط تهريب أكثر من 90 مليون حبة إمفيتامين، و7.9 أطنان من الحشيش، و5.5 كجم من الكوكايين.

وأشار إلى أن التنسيق المستمر، والتعاون الخارجي مع الدول الشقيقة والصديقة عن عمليات استباقية أثمر عن إحباط تهريب هذه السموم.

وقال وزير الداخلية في تغريدة على حسابه بتويتر: إن تصدي الجهات الأمنية وشركائها للمخدرات بحزم، يؤكده إيماننا بأن استهداف المجتمع بهذه الآفة أحد أخطر أدوات الاستهداف، ومستمرون بتوجيهات القيادة في مكافحة هذه الآفة الخطيرة حماية للمجتمع، وحفاظا على شبابنا.

وأضاف «أسهم الوعي المجتمعي بخطورة هذه الآفة في الصمود أمام تهديدها ومآسيها، وكون حصنا منيعا ضد من يستهدف أمننا واستقرارنا، وتتكامل الجهود مع أفراد المجتمع في مواصلة نجاحاتنا لمحاربة المخدرات.. حمى الله وطننا وأبناءه من كل مكروه».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

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