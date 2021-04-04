صرف بدل التميز لـ 19,971 ممارسا صحيا سعوديا

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وبحسب معلومات للصحيفة فإن المدير التنفيذي للأمانة الفنية بوكالة الوزارة للموارد البشرية توفيق الأحمري، خاطب مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة أمس، بقرار يتضمن موافقة وزير الصحة على اعتماد صرف بدل التميز للممارسين الصحيين السعوديين، ومن ضمنهم 2395 من منسوبي الشؤون الصحية بالمدينة المنورة، وذلك حسب الأسماء المرفقة وحسب النسب المئوية المحددة أمام أسمائهم.
وجاء في خطاب الأمانة الفنية بوكالة الوزارة للموارد البشرية، أنه إشارة لتعميم وزير الصحة الصادر عام 1433، بشأن صرف بدل التميز للمستحقين من الممارسين الصحيين السعوديين وفق شروط وضوابط صرف بدل التميز، وبعد استكمال استحقاق بدل التميز اعتبارا من صدور قرار وزير الخدمة المدنية للعام 1431، وإشارة لتعميم وزير الصحة 1433 والمتضمن آلية صرف بدل التميز الواردة ضمن ضوابط صرف بدل التميز المنصوص عليها بالفقرتين 7 و 8 المبني على قرار وزير الخدمة المدنية، البند ثانيا: «ضوابط صرف بدل التميز» الفقرة 3: «يحدد المستفيدين من هذا البدل بقرار من الوزير المختص كل سنة مالية ويستمر صرفه لمدة 12 شهرا».
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