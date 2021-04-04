شكرا لمتابعة خبر عن "توكلنا" يفاجئ الجميع بخدمة جديدة تتيح بيانات الصكوك والوكالات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح استعراض بيانات الصكوك والوكالات.

وأوضح تطبيق توكلنا:" يمكنك استعراض بيانات الصكوك والوكالات عن طريق خدمة لوحة البيانات".

وكان توكلنا أشار إلى 3 حالات تظهر على التطبيق للمُحصن ضد فيروس كورونا المستجد، مبينا أن الحالة الأولى تتمثل في "مُحصن"، وهو مستخدم أكمل جرعات اللقاح، والثانية "مُحصن متعافي"، وهو مستخدم متعافٍ من كورونا ولم يتلق اللقاح.

وتابع أن الحالة الثالثة "مُحصن بالجرعة الأولى"، وهو مستخدم أخذ الجرعة الأولى من اللقاح فقط.