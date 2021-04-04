شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مجمع شهير في الدمام بسبب مخالفته الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):أغلق مجمع شهير في الدمام؛ بسبب مخالفته الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا"؛ حيث لم يتم الالتزام بوضع ملصق إرشادي بالطاقة الاستيعابية للمجمع.
وجاء ذلك ضمن الحملة المشتركة بمشاركة كل من بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة والصحة والإعلام والشرطة.
وتضمنت المخالفة:عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم التأكد من وجود تطبيق "توكلنا" من قِبل مراقبات الأمانة، وتم عمل محضر مشترك بالإغلاق.