شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق مجمع شهير في الدمام بسبب مخالفته الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أغلق مجمع شهير في الدمام؛ بسبب مخالفته الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس " كورونا "؛ حيث لم يتم الالتزام بوضع ملصق إرشادي بالطاقة الاستيعابية للمجمع.

وجاء ذلك ضمن الحملة المشتركة بمشاركة كل من بلدية وسط الدمام ووزارة التجارة والصحة والإعلام والشرطة.

وتضمنت المخالفة:عدم الالتزام بقياس درجة الحرارة، وعدم التأكد من وجود تطبيق "توكلنا" من قِبل مراقبات الأمانة، وتم عمل محضر مشترك بالإغلاق.