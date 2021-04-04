شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. سبب ارتفاع أسعار الماشية قبل رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أحد مربين الماشية في المملكة، حسين اليامي، إن 95% من المسيطرين على سوق الماشية في المملكة من الجنسية السودانية، مؤكداً أن جشع بعض الباعة أدى إلى ارتفاع أسعار الماشية قبل رمضان.

وأضاف، خلال مداخلة له في برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أغلب العمالة المتحكم في سوق الماشية عمالة غير نظامية، وبعضهم يعمل كسائق، والبعض الآخر يعمل في مهن متعددة.

ولفت إلى أن هذه العمالة تتحكم في الأسعار، وترفعها كما تشاء خاصة في الأيام القريبة من شهر رمضان.