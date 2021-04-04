شكرا لمتابعة خبر عن استشاري يكشف عن طريقة سهلة تجنب الصائم الحموضة والكسل في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حث استشاري باطنية وجهاز هضمي، الدكتور عبد الله الذيابي، على ضرورة تقليل كميات الطعام عند الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، من أجل الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي.

وأضاف عبد الله الذيابي، أن الصائم يمكنه أيضاً تقسيم الوجبة إلى قسمين على أقل تقدير، لتكون سهلة الهضم وخفيفة على المعدة، مبينا أن هذه الطريقة ستجنب الصائم التخمة والكسل والخمول وسوء الهضم والحموضة.

وتابع أن تناول كمية كبيرة من الطعام، سيؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الجهاز الهضمي، وزيادة تدفق الدم، مما يؤثر سلباً على أجهزة أخرى مثل الدماغ والجهاز التنفسي.