شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يوضح موقف المملكة من التواصل مع بشار الأسد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، موقف المملكة من التواصل مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

وقال، خلال مقابلة مع شبكة CNN، إن هناك عملية ترعاها الأمم المتحدة بحيث تنخرط المعارضة مع الحكومة السورية، مؤكداً أن المملكة تدعم هذه العملية.

وشدد على أن استقرار سوريا، يتطلب حلًا وسطًا من قبل الحكومة السورية، كما يتطلب تضافر جهود الحكومة والمعارضة لإنجاح العملية السياسية.