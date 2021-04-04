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رسالة من الأمن العام للمواطنين والمقيمين بشأن كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ، رسالة إلى جميع سكان المملكة بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي .

 

وقال سامي الشويرخ،  خلال مداخلة على قناة "الإخبارية":" علينا المحافظة على المكتسبات والنجاحات التي حققتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا".

وأوضح:"لسنا بعيدين عن دائرة الخطر والتفشي السريع والمتزايد لأعداد الحالات"، داعيا جميع أفراد المجتمع لضرورة الحرص والمحافظة على المكتسبات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكد أن الأمن العام لن يتهاون في متابعة ورصد وتطبيق الأنظمة على مخالفي الإجراءات الاحترازية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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