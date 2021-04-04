شكرا لمتابعة خبر عن خادم الحرمين الشريفين يؤكد وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بملك الاردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكد خادم الحرمين الشريفين لجلالته خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع الأردن، ومساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها الملك عبدالله لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة الملك عبدالله الخير والأمن والاستقرار.

من جهته، أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة في الوقوف إلى جانب الأردن في جميع الظروف والأزمات.