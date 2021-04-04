«مسام»: الحوثيون زرعوا أكثر من مليوني لغم.. تحصد أطفال ونساء وشيوخ اليمن

أكد مشروع "مسام" أن أكثر من 400 شخص يعملون داخل اليمن لنزع الألغام من جميع المناطق دون التقيد بخرائط، لافتًا إلى أن الحوثيين زرعوا أكثر من مليوني لغم أرضي، ولا توجد خرائط لذلك.

وقال مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»: المشروع بدأ في منتصف العام 2018م، ومن قبلها بستة شهور بدأ التحضير له، لافتًا إلى أن "المشروع يشمل الآن 32 فريقًا على الأراضي اليمنية، منها أربعة للتدخل السريع، و8 فرق وسائل، إضافة إلى فرق الدعم اللوجيستي، وهناك أكثر من 450 شخصًا يعملون في الداخل اليمني، وآخرين يعلمون في الخارج لتقديم الدعم اللوجيستي ليقوم المشروع بدوره على أكمل وجه.

وأضاف القصيبي: نحن ننتشر الآن في جميع المناطق المحرّرة، ولا نفرق بين منطقة وأخرى.. نعمل في خدمة الجميع من شيوخ وأطفال ونساء.

من ناحيته، أكد أحد قيادات المشروع، الدكتور عبدالله المعلم، أن الحوثيين زرعوا أكثر من مليوني لغم في اليمن، وأكثر المصابين من الأطفال.

وخلال مداخلة مع "الإخبارية"، قال المعلم: الألغام تشكل مشكلة كبيرة في اليمن، والإحصائيات تشير إلى أن الحوثيين زرعوا ما يزيد على مليوني لغم أرضي، وللأسف لا توجد خرائط لذلك، ومن ثم تكثُر الإصابات بين الأطفال والنساء وكبار السن، خاصة من الفقراء الذين يبحثون عن الماء والكلأ، و85% من الأطفال ينقلون متوفين إلى المستشفيات جراء الإصابة.

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