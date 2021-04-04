السديس يُدشّن الخطة الاستثنائية النسائية لموسم رمضان

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم الأحد، الخطة الاستثنائية ومبادرات الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية لموسم رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ.

واشتملت الخطة على عديد من المبادرات منها "مبادرة حرمًا آمنًا"، و"حسن الوفادة"، و"نفطر محترزون"، و"زمزم لما شرب له"، إضافة إلى مبادرات أخرى تقنية؛ تسعى إلى نشر الثقافة التقنية بجميع مجالاتها، ورفع مستوى المعرفة، كما تعمل على نشر رسالة الحرمين الشريفين.

وخلال التدشين، أكد السديس "أهمية المبادرات النوعية في تحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة العامة من تطور ورقي في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين، وتحقيق تطلعات ولاة الأمر".

وحث السديس جميع منسوبات الوكالة، على المساعدة لبذل مزيد من الجهود وتقديم أفضل الخدمات خلال هذا الموسم المبارك، والتفاني من أجل إيصال رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية ونشرها على أوسع نطاق في هذا الشهر الفضيل.

يذكر أن الخطة الاستثنائية تهدف إلى تقديم جميع الخدمات ذات الجودة النوعية لقاصدات بيت الله الحرام، وتسخير جميع الطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، ومتابعة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم وراحتهم.

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