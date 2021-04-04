«الأمر بالمعروف»: الاستطالة على ولاة الأمور باللسان والبنان طريق محرم

أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن الاستطالة على ولاة الأمور باللسان والبنان ليس منهجًا شرعيًّا، إنما هو طريق محرم لا يجوز للإنسان أن يسلكه؛ لأنه يُحدث من الشر والفتنة والسوء الشيءَ الكثير.

وقال السند، في بيان صادر عن هيئة الأمر بالمعروف، إن إهانة السلطان حذر منها النبي بقوله: من أكرم سلطان الله في الدنيا، أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا، أهانه الله يوم القيامة".

وتابع رئيس هيئة الأمر بالمعروف: إياك أن تغتر بمن يفعل ذلك ولو كان ذا فضل مشهور ونية صالحة، فيما يظهر، فإنه خلاف نصوص الشرع، ومخالف لنهج السلف الصالح، وهو سبيل أهل الأهواء والبدعة.