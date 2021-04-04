إتاحة خدمة المختبر الافتراضي عبر «مدرستي».. و«التعليم» توضح أهدافه

أفادت "وزارة التعليم"، اليوم الأحد، أن منصة "مدرستي" تتيح خدمة المختبر الافتراضي، الذي يوفر الأدوات والمعدات والأجهزة الافتراضية؛ لتمكين الطلبة والمعلمين والمعلمات من إجراء التجارب الكيميائية والفيزيائية المختلفة.

وفي بيان لها، ذكرت الوزارة أن "المختبر الافتراضي" يتميز بأن" نتائج تجاربه تتسم بدرجة عالية من الدقة العلمية"، كما أن منصة "مدرستي" توفر مكتبة ثرية جاهزة من التجارب للمفاهيم الكيمائية والفيزيائية يمكن استعراضها وتعديلها.

ولفتت الوزارة، إلى أن "المختبر الافتراضي" يحفظ ملف العمل -التجربةـ ويصدره إلى المستخدمين الآخرين.

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