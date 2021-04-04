«الصحة الخليجي» يوضح نسبة فعاليات لقاحات كورونا الستة وأعراضها وآلية عملها

أوضح مجلس الصحة الخليجي جرعات لقاحات فيروس كورونا المستجد المختلفة ونسبة فعاليتها وأعراضها الجانبية، وطرق تخزين كل لقاح وموانع ودواعي الاستعمال.

وكتب المجلس، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، في تغريدة (اللقاحات.. كيف تعمل؟ وكم عدد الجرعات؟ وما نسبة فعاليتها؟ ليصبح الطريق إلى اللقاح أقرب احرص على أخذ حقك من اللقاح.

وأوضح الصحة الخليجي، أن هناك 6 لقاحات لفيروس كورونا المستجد تتفاوت في درجات ونسب فاعليتها، في مقدمتها لقاح فايزر وموديرنا بنسبة 94% يليهم اللقاح الروسي سبوتنيك بنسبة 91% ثم لقاح استرازانيكا بنسبة 82% يليه لقاح ساينوفارم بنسبة 79% وفي المرتبة الأخيرة يأتي لقاح جونسون بنسبة فاعلية تصل إلى 72%.

أعراض اللقاحات



وحدد مجلس الصحة الخليجي الأعراض التي تصاحب تناول كل لقاح من اللقاحات الستة لمواجهة كوفيد-19، لافتًا إلى أن الأعراض الشائعة التي تظهر شخص من بين كل 10 من متناولي لقاح فايزر تشمل الشعور بصداع وألم مفصلي أو أم عضلي وألم في موضع الحقن وإعياء أو حمى، بينما الأعراض التي تظهر على من شخص إلى 10 أشخاص من بين كل مائة من متناول اللقاح تشمل احمرار أو تروم في موضع الحقن وغثيان، فيما قد يظهر عرض غير شائع على شخص من بين كل ألف وهو تصخم العقد اللمفاوية.

وأوضح المجلس أن الأعراض الشائعة التي تصاحب لقاح موديرنا تشمل ألم وتورم في نفس الذراع موضع الحقن واحمرار، بالإضافة إلى شعور بالإرهاق وصداع وألم عضلي وألم مفصلي وقشعريرة وغثيان أو قيء.

بينما تشمل أعراض كل من لقاح استرازينيكا وساينوفارم ولقاح جونسون شعور بالتعب وصداع وآلام عضلية وألم مفصلي وقشعريرة وغثيان وحمى وتورموضع الحقن وألم واحمرار.

وتشمل الأعراض الجانبية للقاح سبوتنيك الروسي ألم وتورم في نفس الذراع موضع الحقن واحمرار الجلد، فضلًا عن ألم بالفم والبلعوم واحتقان الأنف والتهاب الحلق وسيلان الأنف، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بغثيان وقيء وعسر هضم مع الشعور بصداع أو دورار وإغماء.

الجرعات وموانع الاستعمال

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، أن موانع تناول لقاح فيروس كورونا تتمثل في فرط الحساسية تجاه أي مكون من مكونات اللقاح المستخدم، مشيرة إلى أنه في حالة إصابة الشخص بمرض الحمى الحاد فيجب تأجيل تناول اللقاح.

وأشار المجلس، إلى أن جرعة لقاح فايزر هي جرعتين على مدار 3 أسابيع، أما لقاح استرازينيكا فهي 8 جرعات على مدار 12 أسبوع وكلا من لقاح ساينوفارم الصيني وسبوتنك الروسي هي جرعتين على مدار 3 أسابيع أما لقاح جونسون البريطاني فهي جرعتين على مدار شهر.

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