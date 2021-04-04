شركة أجنبية للتقويم والاعتماد المدرسي

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي «تميز»، اتفاقية تعاون مع أول شركة أجنبية تعليمية وهي شركة معارف للتعليم والتدريب، التي تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي لعام 2021 للبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي، وذلك بحضور رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان ووكيل وزارة الاستثمار لجذب وتطوير الاستثمار المهندس محمد الوكيل.

وهدفت الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.

يذكر أن شركة معارف للتعليم والتدريب مملوكة لشركة جيمس إيديوكيشن كي إس أي القابضة (GEMS EDUCATION) وهي من الشركات الأجنبية المرخص لها في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة، ويبلغ عدد فروعها 82 فرعا في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، كما يبلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس الشركة 18312 طالبا وطالبة، كما أنها أول شركة أجنبية يتم تنفيذ عمليات الاعتماد المدرسي معها من قبل الهيئة.

مركز تميز

أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب

يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم

يهدف إلى تحسين أساليب التقويم

تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار

الإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية احتياجات سوق العمل