شركة أجنبية للتقويم والاعتماد المدرسي

وهدفت الاتفاقية إلى إتاحة الفرصة للشركات التعليمية بالتسجيل واستخدام المنصة الإلكترونية الخاصة بهيئة تقويم التعليم والتدريب لإجراء التقويم الذاتي، والاستفادة من البرامج التعريفية التي تقيمها الهيئة، الخاصة بالتقويم والاعتماد المدرسي، وفقا للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة.
يذكر أن شركة معارف للتعليم والتدريب مملوكة لشركة جيمس إيديوكيشن كي إس أي القابضة (GEMS EDUCATION) وهي من الشركات الأجنبية المرخص لها في قطاع التعليم والتدريب بالمملكة، ويبلغ عدد فروعها 82 فرعا في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، كما يبلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بمدارس الشركة 18312 طالبا وطالبة، كما أنها أول شركة أجنبية يتم تنفيذ عمليات الاعتماد المدرسي معها من قبل الهيئة.
مركز تميز
أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب
يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم
يهدف إلى تحسين أساليب التقويم
تحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار
الإسهام بتعزيز قدرة نظام التعليم العام على تلبية احتياجات سوق العمل
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