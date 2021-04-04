273 حكما بالإفلاس في 8 مدن

بلغ عدد طلبات الإفلاس المنتهية بحكم منهي للخصومة، في المحاكم والدوائر التجارية منذ بداية العام الهجري الحالي، نحو 273 قضية في 8 مدن فقط. ووفقا لبيانات وزارة العدل، فقد تصدرت مدينة الدمام طلبات الإفلاس المنتهية بحكم، وذلك بواقع 97 حكما، تلتها الرياض بـ 94 ثم جدة بـ 58 فيما حلت مكة المكرمة رابعة بنحو 12 حكما.

وكانت وزارة العدل قد سجلت العام الماضي 1441هـ نحو 349 حكما منتهيا بالإفلاس، كانت الحصة الأعلى فيها من نصيب مدينة الدمام، وذلك بنحو 109 أحكام.

الطلبات الواردة

وبالنسبة لطلبات الإفلاس الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، فقد بلغ عددها خلال العام الهجري الحالي نحو 344 طلبا، وتصدر في هذا الإطار طلب افتتاح إجراء تصفية الطلبات الواردة، وذلك من قبل شركات مسجلة بالمملكة بنحو 71 طلبا، فيما حل في المرتبة الثانية، طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، وذلك بنحو 54 طلبا لشركات مسجلة أيضا.

الطلبات المفتوحة

وفيما يخص طلبات الإفلاس المفتوحة، التي وردت للمحاكم والدوائر التجارية فبلغ عددها 49 طلبا، وتصدرت الشركات هذه الطلبات بنسبة 38.8 % وذلك في 4 مدن، هي الرياض ومكة المكرمة وجدة والدمام، وجاءت الرياض في المقدمة بنحو 21 طلبا.

وكانت وزارة العدل قد أتاحت الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، إضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية، ونشر الثقافة العدلية، بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب. وتسعى وزارة العدل من هذه الخطوة، لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، قد وجّه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية، وجميع أحكام قضايا الإفلاس.

طلبات الإفلاس المنتهية 1442

97

الدمام

94

الرياض

58

جدة

12

مكة المكرمة

4

بريدة

4

نجران

2

المدينة المنورة

2

حائل