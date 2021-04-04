الغبار يلغي رحلات نجران

تقلبات وعواصف
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من رياح نشطة وأتربة مثارة، ونشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، ودعا الدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة من التقلبات الجوية والعواصف الرملية، على معظم مناطق المملكة، مع الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، فيما شددت صحة نجران على المواطنين، بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، لتجنب آثار الغبار، خصوصا مرضى الربو من خلال الحرص على إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار، والحرص على ارتداء الكمامات مع تغييرها باستمرار.
تنبيهات بالمدينة
أصدر المركز الوطني للأرصاد أمس تنبيهًا بشأن حالة الطقس، بمنطقة المدينة المنورة تضمن رياحًا نشطةً وأتربةً مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الحناكية، والعلا والعيص وخيبر.
كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن رياحًا نشطة وأتربةً مثارةً، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع.
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