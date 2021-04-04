بدل تميز لـ20 ألف ممارس صحي

‫أصدر وزير الصحة قرارا يقضي باعتماد صرف بدل التميز لعام 2018، لـ19.971 ممارسا صحيا.

وكانت الصحة ربطت منح بدل التميز بشرط أساسي لتجويد خدماتها والتأكد من تقديم خدمات مميزة ذات جودة عالية؛ حيث أكدت أهمية عدم صدور أي إدانة أو عقوبة إدارية أو فنية بحق الممارس الصحي خلال الثلاث سنوات الماضية.

وبحسب الوزارة يُمنح بدل التميز للممارسين الصحيين السعوديين بمختلف تخصصاتهم وفئاتهم الوظيفية (فئة الأطباء -أطباء الأسنان - الصيادلة - الأخصائي غير الطبيب - الكوادر الطبية المساعدة)، ودرجاتهم الوظيفية: الأطباء (استشاري - طبيب نائب - مقيم)، أطباء الأسنان (استشاري - طبيب نائب - عام)، الصيادلة (استشاري - صيدلي أول - صيدلي)، الأخصائي غير الطبيب (استشاري - أخصائي أول - أخصائي)، الكوادر الطبية المساعدة (تقني - فني - مساعد صحي). وأوضحت الوزارة أن البدل يهدف إلى تكريم المتميزين في مجالات عملهم، وتحفيزا لسائر العاملين بمختلف المواقع والمنشآت الصحية، وتغيير ثقافة ومناخ العمل من الشكل النمطي إلى تحقيق الجودة بالعمل والتحسين المستمر للأداء.

وظائف التشغيل الذاتي 38 / 1439

تمريض

40533

فنيون

12733

مساعد صحي

962