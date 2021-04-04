4 أشهر لنقل لجان المحامين للهيئة

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، قرارا يقضي بنقل لجان المحامين في الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين، وتوجيه الغرف بالتنسيق مع الهيئة لوضع خطة لنقل أعمال ومهام لجان المحامين المرتبطة بمجلس الغرف أو الغرف التجارية إلى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر. وأشار وزير التجارة في سياق خطاب موجه لرئيس مجلس الغرف السعودية وبرقية وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين والمشار فيها إلى قيام الهيئة السعودية للمحامين وفقا لتنظيمها، بتمثيل المهنة ومنتسبيها، ووضع اللوائح الخاصة بإنشاء لجان المحامين التابعة لها وتنظيم عملها، توحيدا للجهود وتلافيا لما يسببه وجود لجان المحامين في الغرف التجارية من لبس لدى المعنيين بالمهنة، وأضاف القصبي في خطابه: لذا، آمل توجيه من يلزم والتعميم على الغرف التجارية للتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامین في الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة ومنتسبيها، ووضع خطة لنقل أعمال ومهام لجان المحامين المرتبطة بمجلس الغرف أو الغرف التجارية إلى الهيئة السعودية للمحامين، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر. الهيئة السعودية للمحامين هيئة مهنية مستقلة تهدف لرفع مستوى ممارسة المحامين تأسست بقرار مجلس الوزراء 1436 - 2015 المحامون 2019 619 محامية 6230 محاميا 2145 ذكور 1329 إناث 3474 إجمالي المحامين والمحاميات المتدربين



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