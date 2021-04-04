30 عاما ترسم مستقبل المدينة المنورة

تعتزم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إعادة صياغة مخطط إقليمي حديث ومتقدم، يستند إلى نظرة اقتصادية قوية وطموح.

ويركز المخطط الإقليمي المقترح على التنمية المستقبلية للمدينة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على مدار الـ30 عاماً القادمة، بالإضافة إلى إعداد الكود العمراني والمعماري للمدينة المنورة، والقائم على منهجية كود التشكيل العمراني «Form-Based-Code» الذي يعطي الأولوية الكبرى للشكل الحضري للمباني والفراغات العامة.

وتتطلع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، إلى أن يوفر المخطط الإقليمي الحديث، بيئة متجاوبة إلى حد كبير، وبنية تحتية ملائمة، كما تسعى الهيئة إلى تنفيذ المشروع الذي يعطي أولوية للشوارع، والأرصفة، والحدائق، والكورنيش وغيرها، عوضا عن الاستخدام العمراني، وربطها بمحيطها العام من خلال هوية محددة «هوية معمارية وهوية التصميم الحضري العمراني» والتي تساهم في رفع مستوى البيئة العمرانية والمجتمعية، وتحقق أعلى درجات التوازن بين الإنسان والمباني والبيئة، موفرا مجموعة منسقة وشاملة من الأدوات، التي ستدير القضايا النوعية للتنمية.