تشييع الشهيد الشهري

تقدم محافظ «المجاردة»، سعيد علي بن دلبوح، جموع المصلين على جثمان شهيد الواجب الوكيل رقيب أحمد محمد عويضة الشهري، ونقل تعازي القيادة وأمير منطقة عسير لأسرة وذوي «الشهري» الذي استشهد على الحد الجنوبي مدافعا عن دينه ووطنه.

وأكد محافظ «المجاردة»، خلال تأديته واجب العزاء في مركز «خاط» التابع للمحافظة، أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن دوت الخليج والحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دوت الخليج.