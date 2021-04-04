بدء التسجيل في حوار منتدى الأمن السيبراني

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن بدء التسجيل لحضور الحوار الافتراضي للمنتدى الدولي للأمن السيبراني.

وسيكون الحوار تحت شعار «واقع الفضاء السيبراني»، الذي سيعقد يوم الأربعاء 25 شعبان 1442هـ الموافق 7 أبريل 2021، بمشاركة ما يزيد على 20 متحدثا دوليا رفيع المستوى، ويمكن الاطلاع على جدول أعمال الحوار الافتراضي.

وسيشهد الحوار الافتراضي عددا من المقابلات الحصرية، ومناقشة عدد من المحاور الرئيسة المتعلقة بأبرز التحديات، والمخاطر الحديثة في مجال الأمن السيبراني، وتأثيرها على القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والطاقة والمالية، وكيفية إدارة التهديدات السيبرانية الحالية والمستقبلية، وتطوير الصمود السيبراني على المستوى الدولي، وأوجه التعاون الدولي المشتركة لتعزيز الفضاء السيبراني وحمايته.