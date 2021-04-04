أمير الشرقية يرعى مبادرة ضوء

وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن المقبل، أن المبادرة تعد حدثا نوعيا يسلط الضوء على أبرز التجارب الملهمة بالتنمية الاجتماعية في مختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية التي صنعت التغيير الإيجابي، وحققت الأثر والتأثير بمواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن كافة هذه الجهود المجتمعية جاءت تطبيقا لقرارات الحكومة والتي تهدف لحماية المواطن والمقيم ودعمهم بكافة المجالات الحياتية في ظل هذه الأزمة العالمية.
وأكدت رئيسة مجلس الأمناء بمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي آل سعود، على النتائج الملموسة التي حققتها الشراكة المجتمعية بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومجلس المسؤولية، ومختلف القطاعات بالمنطقة الشرقية لمواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها العام الماضي وحتى اليوم.
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