الداخلية تنفذ حملة الوقاية أمان بـ 27 مركزًا وجولات ميدانية

تسخر الخدمات الطبية بوزارة الداخلية إمكانياتها كافة وطاقاتها (البشرية والفنية) لتنفيذ حملة «الوقاية أمان» التي انطلقت مطلع شهر مارس الماضي، لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وذلك من خلال خطة شاملة متكاملة ومبادرات على مستوى واسع النطاق، تضمنت تدشين 27 مركزًا وتنفيذ 38 جولة ميدانية في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وتقوم الخدمات الطبية بتنفيذ حملة «الوقاية أمان» من خلال فرقها الطبية النوعية المختصة في مختلف المستشفيات والمراكز والعيادات الشاملة التخصصية التابعة لها، وبأفضل المعدات الطبية الحديثة، في ظل الجهود الكبيرة التي سخرتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وعلى صعيد المراكز، فقد بدأت الخدمات الطبية أعمالها في الحملة بافتتاح 14 مركزًا لتقديم اللقاح، وتوسعت في افتتاح المقرات حتى وصل العدد الإجمالي إلى 27 مركزًا حتى الآن، شملت مراكز في مستشفيات قوى الأمن في الرياض ومكة المكرمة والدمام، والمدينة الطبية التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في الرياض، والمدينة الطبية لقوى الأمن في الخبر بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى المركز الصحي بديوان وزارة الداخلية.

كما شملت المقرات عيادات طب الأسرة والمجتمع بالرياض، وجميع العيادات الشاملة التخصصية في مختلف مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية لتقديم اللقاح عبر مراكزها الطبية المعتمدة.

وامتدادًا للرعاية بأسر الشهداء، فقد قامت فرق الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في إطار تنفيذها للزيارات الميدانية، بتقديم اللقاح لأسر شهداء الواجب «رحمهم الله» بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين بوزارة الداخلية، فضلًا عن تقديمها للخدمة في مختلف قطاعات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية في مناطق ومدن المملكة، عبر جولات ميدانية وصل عددها حتى الآن إلى 38 زيارة.

وتحرص الخدمات الطبية بوزارة الداخلية أثناء تنفيذها لحملة الوقاية أمان، على تقديم نصائح طبية وإرشادات تثقيفية عبر العديد من الوسائل التوعوية، عن مأمونية اللقاح وأهميته في الوقاية من خطر الفيروس، بما يسهم في الوصول إلى نسبة عالية من المناعة المجتمعية. ومكنت الخدمات الطبية منسوبي وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم والمواطنين والمقيمين، الراغبين في الاستفادة من حملة «الوقاية أمان» حجز موعد في أحد المراكز المعتمدة للخدمات الطبية في تطبيق «صحتي»، والحصول على اللقاح بكل يسر وسهولة.