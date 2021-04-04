السعودية اليوم / الصحة : إصدار دليل " أبرز الأسئلة الشائعة عن لقاح كورونا"



الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واس

أصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح

ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf .

// انتهى //

22:23ت م

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الرياض 22 شعبان 1442 هـ الموافق 04 إبريل 2021 م واسأصدرت الصحة دليلاً يتضمن الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بلقاح كورونا ، حيث نُشر عبر حساب الوزارة في (تويتر) ومنصتها التوعوية عش بصحة. ويحوي الدليل عددا من الموضوعات من أبرزها" أنواع اللقاحات المتوفرة في المملكة - الفئات التي يمكن أن تأخذ اللقاح - النصائح قبل أخذ اللقاح وبعده - الأعراض الجانبية وكيفية التعامل معها - موانع التطعيم للقاح"، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا.ويمكن الإطلاع على الدليل والاستفادة من محتوياته عبر الرابط التالي: https://covid19awareness.sa/wp-content/uploads/2021/03/Vaccine-FAQs.pdf .// انتهى //22:23ت م0235

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