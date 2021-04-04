السعودية اليوم / الرئيس المصري يلتقي بالمديرة العامة لمنظمة "اليونسكو"



القاهرة 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بالمديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أودري أزولاي التي تزور القاهرة حالياً.

وجرى خلال اللقاء، استعراض آفاق التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والمنظمة، خاصةً في مجالي التعليم والعلوم، إضافة إلى دعم "اليونسكو" الجهود المصرية الحالية لتحقيق الاستغلال الأمثل لتراثها الثقافي والتاريخي.

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22:14ت م

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