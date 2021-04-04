السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 18025 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واس

سجلت إيطاليا 18025 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3668264، فيما بلغ إجمالي الوفيات 111030.

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22:01ت م

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روما 22 شعبان 1442 هـ الموافق 4 إبريل 2021 م واسسجلت إيطاليا 18025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 326 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 3668264، فيما بلغ إجمالي الوفيات 111030.// انتهى //22:01ت م0226

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